CDU-Bundestagsabgeordneter soll zu Verfassungsrichter gewählt werden

SPERRFRIST 7.30 Uhr: Deutscher Juristinnenbund kritisiert erneut anstehende Wahl Harbarths

Hamburg (AFP) - Vor der Wahl des CDU-Bundestagsabgeordneten Stephan Harbarth zum neuen Verfassungsrichter hat der Deutsch Juristinnenbund erneut Kritik an der Personalie geübt. Verbandspräsidentin Maria Wersig sagte am Donnerstag auf NDR Info, qualifizierte Frauen müssten gleiche Chancen haben. "Den Parteien fehlt der Sinn dafür, dass sie zuständig sind auch für die Durchsetzung der Chancengleichheit beim Bundesverfassungsgericht."

Stephan Harbarth (CDU) soll neuer Verfassungsrichter werden © AFP

Wersig verwies darauf, dass in der Geschichte des Gerichts nur eine einzige Frau das höchste Richteramt bekleidet habe. "Es gibt so viele hochqualifizierte Frauen in Deutschland, die dafür infrage kämen", sagte Wersig.

Der Bundestag dürfte Harbarth am Donnerstag zum Nachfolger des scheidenden Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, wählen. Es wird erwartet, dass der 46-Jährige dann nach dem Ausscheiden von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle 2020 an die Spitze des Karlsruher Gerichts rückt.