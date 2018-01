Dienstwagen auf Weg zu Sondierungen in Berlin auf Lastwagen aufgefahren

Saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bei Unfall verletzt

Potsdam (AFP) - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn verletzt worden. Der Dienstwagen der CDU-Politikerin fuhr am frühen Donnerstagmorgen auf dem Weg nach Berlin nahe Potsdam auf einen Lastwagen auf, wie ein Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums sagte. Kramp-Karrenbauer wollte in Berlin an den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD teilnehmen.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 04.30 Uhr auf der Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Ferch. Kramp-Karrenbauer und drei weitere Insassen ihres Wagens wurden demnach leicht verletzt.

Nach Angaben einer Regierungssprecherin in Saarbrücken handelte es sich bei den anderen Verletzten um den Fahrer und zwei Personenschützer. Alle vier befanden sich demnach am Donnerstagvormittag noch zu Untersuchungen in einem Potsdamer Krankenhaus.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Bundes-CDU wünschte Annegret Kramp-Karrenbauer und den anderen Verletzten im Kurzbotschaftendienst Twitter "eine gute und schnelle Genesung".

Eine Teilnahme Kramp-Karrenbauers an den Sondierungen in Berlin am Donnerstag war nach Angaben ihrer Sprecherin offen. Die Gespräche befinden sich in der voraussichtlich entscheidenden Schlussphase.

Nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz müssen aber noch einige "Brocken" aus dem Weg geräumt werden. Die Gespräche sollen im Tagesverlauf oder in der Nacht zum Freitag abgeschlossen werden.