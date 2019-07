Richter in Leipzig wollen teilweise Entscheidung am Donnerstagabend verkünden

Sächsisches Verfassungsgericht verhandelt über AfD-Beschwerden zu Listenkürzung

Leipzig (AFP) - Das sächsische Verfassungsgericht hat am Donnerstag im Eilverfahren über die Verfassungsbeschwerde der AfD gegen die Kürzung ihrer Landesliste zur Landtagswahl verhandelt. Eine teilweise Entscheidung soll noch am Abend verkündet werden. In mündlicher Verhandlung beriet das Gericht sowohl über die Verfassungsbeschwerdeverfahren als auch über Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung.

Nachbildung der Justitia © AFP

Per einstweiliger Anordnung will die AfD zumindest eine vorläufige Zulassung ihrer Liste zur Wahl erreichen. Nur zwei Listenplätze sollen aus formalen Gründen außen vor bleiben. Die Entscheidung zu den Anträgen auf einstweilige Anordnung will das Gericht am Donnerstagabend um 20 Uhr verkünden. Die Entscheidung zu den Verfassungsbeschwerden soll am 16. August verkündet werden.

Der Landeswahlausschuss hatte Anfang Juli entschieden, dass die AfD bei der Wahl am 1. September nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte. Der Landeswahlausschuss erklärte die Plätze 19 bis 61 allerdings für ungültig und begründete dies mit Verstößen gegen das Landeswahlgesetz.

Sachsens Landeswahlleiterin Carola Schreck bemängelt, die Listenplätze seien nicht in einer einheitlichen Versammlung gewählt worden. Außerdem seien unterschiedliche Wahlverfahren angewandt worden. Die AfD hält dagegen, es habe sich bei den beiden Parteitagen im Februar und März durchaus um eine einheitliche Versammlung gehandelt.

Die Kürzung könnte dazu führen, dass die in Umfragen bei 24 bis 26 Prozent liegende AfD nicht alle Sitze besetzen kann, die ihr vom Wahlergebnis her möglicherweise zustehen würden. Die Partei hat aber noch die Möglichkeit, Direktmandate in den Wahlkreisen zu holen.