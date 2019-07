Bisheriger Familienminister gilt als Hardliner

Salvini-Vertrauter Fontana soll neuer italienischer Europaminister werden

Rom (AFP) - Der italienische Politiker Lorenzo Fontana von der rechtsradikalen Lega-Partei ist am Mittwoch in Rom als neuer Europaminister nominiert worden. Fontana gilt als enger Vertrauter von Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini. Seit dem Ausscheiden des früheren Europaministers Paolo Savona aus der Regierung in Rom war das Amt kommissarisch von Ministerpräsident Giuseppe Conte geführt worden.

Lorenzo Fontana (l.) © AFP

Salvini, der auch Vizeregierungschef ist, hatte den bisherigen Familienminister für den Posten vorgeschlagen. Der 39-jährige Fontana gilt wie Salvini als Hardliner seiner Partei. Er ist streng gläubiger Katholik und lehnt das Recht auf Abtreibung ab.

Fontana war in der Vergangenheit stellvertretender Bürgermeister in seiner norditalienischen Heimatstadt Verona und Abgeordneter im EU-Parlament.

Noch im Laufe des Mittwoch sollten Fontana sowie seine Nachfolgerin im Familienministerium, die Lega-Politikerin Alessandra Locatelli, vereidigt werden.