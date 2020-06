Wiederaufnahme der Sitzungen im Elsass wäre "Normalisierung" nach Corona

Sassoli hofft auf Rückkehr von EU-Parlament nach Straßburg im September

Brüssel (AFP) - Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, hofft auf eine Wiederaufnahme der Plenarsitzungen in Straßburg im September. "Wir wollen nach Straßburg zurückkehren", sagte der Italiener am Freitag in Brüssel. "Ich denke, dass dies im September möglich sein wird." Die Entscheidung soll demnach im Juli getroffen werden.

Plenarsaal in Straßburg © AFP

Die meisten Tagungen des EU-Parlaments finden im Normalfall in Brüssel statt, für die Plenarsitzungen reisen die Abgeordneten aber zwölf Mal im Jahr ins elsässische Straßburg. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Parlament seinen Betrieb deutlich reduziert und das Pendeln ausgesetzt. Die Straßburger Räumlichkeiten stellte die Volksvertretung den französischen Behörden zur Einrichtung eines Corona-Testzentrums zur Verfügung.

Die Rückkehr nach Straßburg wäre eine "Normalisierung" des Parlamentsbetriebs und "für uns in gewisser Weise der Schlusspunkt dieser sehr speziellen Periode", sagte Sassoli. Er stehe mit den französischen Behörden in Kontakt, damit alles Nötige unternommen werde.