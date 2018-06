Drei Wochen vor offizieller Aufhebung des Fahrverbots

Saudi-Arabien beginnt mit Ausgabe von Führerscheinen an Frauen

Riad (AFP) - Drei Wochen vor der offiziellen Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien haben die Behörden des Königreichs damit begonnen, Führerscheine auszugeben. In einer am Montag von der amtlichen saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Erklärung hieß es, eine erste Gruppe von Frauen habe saudiarabische Führerscheine bekommen. Die Generaldirektion für Verkehr habe angefangen, die im Königreich anerkannten internationalen Führerscheine durch saudiarabische Fahrerlaubnisse zu ersetzen - und zwar vor der Aufhebung des Fahrverbots für Frauen am 24. Juni.

Fahrschülerin in Riad © AFP

Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen das Steuern eines Autos verboten ist. Im September 2017 kündigte die Führung des erzkonservativen Königreichs allerdings an, das Fahrverbot für Frauen am 24. Juni aufzuheben.

Von einer Gleichberechtigung der Geschlechter ist das Land noch weit entfernt: So benötigen Frauen für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Vaters, Bruders, Mannes oder sogar Sohnes.

Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat Reformen eingeleitet, um Saudi-Arabien zukunftsfähig zu machen. Dazu zählt auch eine stärkere Beteiligung von Frauen am Wirtschaftsleben. Viele Aktivisten kritisieren die Reformen jedoch als kosmetisch.