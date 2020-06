Corona-Tests vor Ankunft in der heiligen Stadt vorgesehen

Saudi-Arabien erlaubt nur tausend Gläubigen Pilgerfahrt nach Mekka

Riad (AFP) - Saudi-Arabien wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur tausend Gläubigen die Pilgerfahrt nach Mekka erlauben. "Die Zahl der Pilger wird um die tausend liegen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger", sagte der zuständige Minister Mohammed Benten am Dienstag. Muslime außerhalb Saudi-Arabiens dürfen an der Ende Juli geplanten Pilgerfahrt nicht teilnehmen.

2019 pilgerten 2,5 Millionen Muslime nach Mekka © AFP

Gesundheitsminister Tawfik al-Rabiah sagte, es dürften in diesem Jahr nur Menschen unter 65 Jahren und ohne chronische Erkrankungen nach Mekka reisen. Noch vor ihrer Ankunft in der heiligen Stadt sollen sie auf das Coronavirus getestet werden. Nach der Pilgerfahrt sollen sie sich in Quarantäne begeben, sagte al-Rabiah. Am Montag hatte Saudi-Arabien bereits erklärt, die Zahl der Wallfahrer stark zu begrenzen. Im vergangenen Jahr pilgerten 2,5 Millionen Gläubige nach Mekka.

Der Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen.