Direktflüge zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi werden dadurch kürzer

Saudi-Arabien gibt Luftraum für Flüge zwischen Israel und den Emiraten frei

Riad (AFP) - Saudi-Arabien hat am Mittwoch seinen Luftraum für die Vereinigten Arabischen Emirate geöffnet - und ermöglicht somit kürzere Direktflüge zwischen Israel und den Emiraten. Saudi-Arabien habe den Emiraten gestattet, seinen Luftraum für Flüge in die Emirate und aus den Emiraten "in alle Länder" zu nutzen, berichtete die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA.

Erster Linienflug zwischen Israel und den Emiraten © AFP

Riads Entscheidung erfolgte zwei Tage nach dem ersten kommerziellen Direktflug von Tel Aviv nach Abu Dhabi. Der Flug fand im Zuge der Anfang August verkündeten Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten statt. An Board der Maschine war eine Delegation aus israelischen und US-Vertretern, darunter Jared Kushner, Nahost-Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Die Maschine durfte für den Flug den Luftraum des Königreichs überqueren. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte die von Riad am Mittwoch verkündete Öffnung des Luftraumes einen "gewaltigen Durchbruch". Israelische Maschinen und diejenigen aller anderen Ländern könnten nun direkt von Israel nach Abu Dhabi und Dubai und zurück fliegen. "Die Flüge werden billiger und kürzer, und dies wird zu einem starken Tourismus führen und unsere Wirtschaft weiter entwickeln", sagte Netanjahu.

Die Emirate sind nach Ägypten und Jordanien das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Saudi-Arabien erklärte, dass es keine diplomatischen Beziehungen mit Israel aufnehmen werde, solange das Land kein international anerkanntes Friedensabkommen mit den Palästinensern unterzeichne. Allerdings unternimmt das Königreich seit Jahren hinter den Kulissen Anstrengungen zur Verbesserung seiner Beziehungen mit Israel.