EU fordert umfassende Untersuchung - Trump unzufrieden mit Antworten aus Riad

Saudi-Arabien nach Erklärung zu Khashoggis Tod unter Druck

Brüssel (AFP) - Weltweit haben Regierungen und Diplomaten skeptisch auf die saudiarabischen Erklärungen zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi reagiert und weitere Untersuchungen gefordert. US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er sei unzufrieden mit den Antworten aus Riad. Die EU-Außenbauftragte Federica Mogherini forderte "umfassende, glaubwürdige und transparente Ermittlungen". Aus Kanada hieß es, der Bericht aus Saudi-Arabien sei widersprüchlich und nicht glaubhaft.

Jamal Khashoggi verschwand am 2. Oktober © AFP

Saudi-Arabien hatte am Samstag unter massivem internationalen Druck zugegeben, dass der vermisste Khashoggi Anfang Oktober im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet wurde. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Riad habe eine "Schlägerei" im Konsulat zum Tode des Journalisten geführt. 18 Staatsbürger Saudi-Arabiens seien festgenommen worden, zwei hochrangige Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman sowie drei weitere Geheimdienstmitarbeiter entlassen.

"Es war ein großer erster Schritt. Es war ein guter erster Schritt", sagte Trump zu den Maßnahmen. "Aber ich will zur Lösung kommen." In einer ersten Reaktion hatte der US-Präsident die Erklärung Riads noch als glaubwürdig eingestuft.

Trump warnte erneut vor dem Stopp eines milliardenschweren Rüstungsgeschäfts mit Riad. "Es ist nicht hilfreich für uns, so eine Bestellung zu streichen. Das tut uns sehr viel mehr weh als es ihnen wehtut", fügte er hinzu. Es gebe aber "andere Dinge, die getan werden könnten, dazu gehören auch Sanktionen".

Mogherini erklärte am Samstag in Brüssel, die "ans Tageslicht kommenden Umstände betreffend den Tod von Jamal Khashoggi" seien "höchst beunruhigend". Die EU bestehe darauf, dass "die Umstände der Tötung angemessen" aufgeklärt "und alle dafür Verantwortlichen uneingeschränkt zur Rechenschaft" gezogen werden ziehen", hieß es in der Erklärung weiter.

Kanada verurteilte die Tötung Khashoggis. Den bisherigen Erklärungen aus Riad fehle es an Glaubwürdigkeit, hieß es in einer Mitteilung von Außenministerin Chrystia Freeland. Ihr Land verlange eine "gründliche" Untersuchung in Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden und "einen vollständigen und präzisen Bericht über die Umstände von Herrn Khashoggis Tod", erklärte Freeland. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden.

Ankara hat gelobt, alle Details seiner zweiwöchigen Untersuchung offenzulegen. Türkische und US-Medien hatten berichtet, Khashoggi sei von einem saudiarabischen Killerkommando in dem Konsulat gefoltert und ermordet worden. Sie beriefen sich auf Tonaufnahmen, die türkischen Sicherheitskräften vorliegen sollen. Unterdessen geht die Suche nach Khashoggis Leichnam weiter.