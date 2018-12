Kanada stellt Rüstungsgeschäfte mit Riad wegen Krieg im Jemen auf den Prüfstand

Saudi-Arabien verurteilt Resolutionen des US-Senats als "Einmischung"

Riad (AFP) - Saudi-Arabien ist nach zwei Resolutionen des US-Senats zum Fall Khashoggi und zu seinem Militäreinsatz im Jemen in die Gegenoffensive gegangen. Die Resolutionen von vergangener Woche würden auf "falschen Behauptungen" basieren und seien eine "Einmischung in innere Angelegenheiten", erklärte das saudiarabische Außenministerium am Sonntag. Derweil suchte die kanadische Regierung nach einer Möglichkeit, ein umstrittenes Rüstungsgeschäft mit Riad abzusagen.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman © AFP

"Das Königreich verurteilt den neuesten Standpunkt des US-Senats", erklärte das saudiarabische Außenministerium. Zugleich betonte das Ministerium, die USA seien ein "verbündeter und befreundeter Staat"; Riad wolle seine Beziehungen zu Washington zudem weiter "verstärken". Die Resolutionen des US-Senats seien aber "besorgniserregend".

Die Senatoren hatten sich mit gleich zwei Resolutionen frontal gegen den Kurs von US-Präsident Donald Trump zu Saudi-Arabien gestellt. In einer Resolution bezeichnete der Senat den mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman als "verantwortlich für den Mord" an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Dieser war am 2. Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul von Agenten seines Heimatlandes getötet worden.

Der Senat forderte zudem in einer weiteren Resolution ein Ende der US-Unterstützung für den saudiarabischen Militäreinsatz im Bürgerkrieg im Jemen. In dem Land herrscht der UNO zufolge die schlimmste humanitäre Krise weltweit.

Trump hält ungeachtet der schweren Vorwürfe gegen Saudi-Arabien an der engen Partnerschaft mit dem Königreich fest. Der US-Präsident argumentiert dabei unter anderem mit den milliardenschweren Rüstungsgeschäften der USA mit dem Land.

Dagegen stellt Kanada einen umstrittenen Rüstungsvertrag mit Riad auf den Prüfstand. "Wir prüfen die Exporterlaubnis, um zu sehen, ob es möglich ist, diese Fahrzeuge nicht mehr nach Saudi-Arabien zu liefern", sagte Premierminister Justin Trudeau am Sonntag dem Fernsehsender CTV. Er betonte, der 15 Milliarden kanadische Dollar (knapp zehn Milliarden Euro) schwere Vertrag sei unter der Vorgängerregierung unter Stephen Harper abgeschlossen worden.

Kanada hatte 2014 mit Saudi-Arabien einen Vertrag über die Lieferung von hunderten Panzerfahrzeugen abgeschlossen - den größten Rüstungsexportvertrag in der kanadischen Geschichte. Gebaut werden sollen die Fahrzeuge vom kanadischen Konzern General Dynamics Land Systems. Nach der Tötung Khashoggis und wegen des militärischen Vorgehens des Königreiches im Jemen ist das Rüstungsgeschäft zunehmend in die Kritik geraten.

Trudeau stufte es zuletzt aber als "extrem schwierig" ein, den Vertrag platzen zu lassen, ohne enorme Vertragsstrafen zu zahlen. Ende Oktober sagte der Premier, die Strafen würden eine Milliarde kanadische Dollar übersteigen.