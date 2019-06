Mohammed bin Salman will im Falle einer Bedrohung "nicht zögern" zu handeln

Saudi-Arabiens Kronprinz gibt Iran Schuld an mutmaßlichen Angriffen auf Tanker

Riad (AFP) - Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Iran beschuldigt, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman zu stecken. Der Iran habe die Anwesenheit des japanischen Regierungschefs als Gast in Teheran "nicht respektiert" und auf dessen diplomatische Bemühungen mit dem Angriff auf zwei Tanker reagiert, sagte bin Salman in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Asharq al-Awsat".

Kronprinz Mohammed bin Salman Ende Mai in Mekka © AFP

Auf der "Front Altair" und dem japanischen Tanker "Kokuka Courageous" hatten sich am Donnerstagmorgen im Golf von Oman Explosionen ereignet. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb eines Monats auf der strategisch wichtigen Schifffahrtsroute. Die mutmaßlichen Angriffe verschärften die Spannungen zwischen dem Iran und den USA, enger Verbündeter Saudi-Arabiens.

Der mächtige Kronprinz versicherte, sein Land wolle "keinen Krieg in der Region". Riad werde aber "nicht zögern", gegen "jedwede Bedrohung unseres Volks, unserer Souveränität, unserer territorialen Unversehrtheit und unserer zentralen Interessen" vorzugehen.