Saudiarabischer König erfolgreich an Gallenblase operiert

Riad (AFP) - Der saudiarabische König Salman hat sich nach Palastangaben erfolgreich einer Operation unterzogen. Dem 84-Jährigen sei am Donnerstag im King-Faisal-Krankenhaus die Gallenblase entfernt worden, teilte der Palast in Riad in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Erklärung mit. Der vor drei Tagen eingelieferte König werde noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen.

Am Montag war Salman nach Angaben des Palasts "für medizinische Untersuchungen" wegen einer Entzündung der Gallenblase ins Krankenhaus gekommen. Es ist äußerst selten, dass sich der Hof zum Gesundheitszustand des alternden Herrschers äußert.

In einem am Dienstag veröffentlichten Video ist König Salman dabei zu sehen, wie er eine Kabinettssitzung aus dem Krankenhaus leitet. Damit sollen offensichtlich Gerüchte über den Gesundheitszustand des Königs zerstreut werden.

König Salman regiert Saudi-Arabien seit 2015. Als De-Facto-Herrscher gilt jedoch sein Sohn, Kronprinz Mohammed bin Salman. Dessen Aufstieg ging einher mit einem harten Vorgehen gegen Kritiker und Gegner, einschließlich Mitgliedern des Königshauses.