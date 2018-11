Mohammed bin Salman könnte türkischen Präsidenten Erdogan treffen

Saudiarabischer Kronprinz zu G20-Gipfel in Buenos Aires eingetroffen

Buenos Aires (AFP) - Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman ist am Mittwoch zum G20-Gipfel in Buenos Aires eingetroffen. Der Kronprinz wurde am Flughafen vom argentinischen Außenminister Jorge Faurie empfangen, wie in Fernsehberichten zu sehen war. Das Außenministerium in Buenos Aires veröffentlichte ein Foto der Ankunft nebst einer Erklärung beim Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Kronprinz Mohammed bin Salman © AFP

Nach Angaben des Sprechers des türkischen Präsidialamts, Ibrahim Kalin, könnte Mohammed bin Salman am Rande des am Freitag beginnenden Gipfels den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.

Es wäre das erste Treffen der beiden Politiker seit der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi Anfang Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul. Es besteht der Verdacht, dass Khashoggi auf Betreiben des Kronprinzen umgebracht wurde.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hatte deshalb am Montag bei der argentinischen Justiz erstattet. Die Anzeige bezieht sich auf die Rolle des Kronprinzen bei mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Jemen, wegen Folter und wegen einer "möglichen Mittäterschaft" bei der Tötung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi. HRW argumentiert, die argentinische Verfassung erkenne an, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit verfolgt werden könnten - also unabhängig vom Ort der Verbrechen oder von der Nationalität der Opfer.