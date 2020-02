CDU in Thüringen sollte Minderheitsregierung ermöglichen

Schäuble: CDU soll personelle Entscheidungen erst Ende des Jahres entscheiden

Berlin (AFP) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten der Union bereits bis zum Sommer ausgesprochen. Die CDU sollte "die Kraft haben", die personellen Fragen "erst Ende des Jahres zu entscheiden", sagte Schäuble der Wochenzeitung "Zeit". Nach dem Plan der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll bis zum Sommer ein Kanzlerkandidat gefunden werden, der Bundesparteitag im Dezember soll dies bestätigen. Diese Person soll dann auch den Parteivorsitz von ihr übernehmen.

Schäuble und Kramp-Karrenbauer © AFP

Kramp-Karrenbauers Entscheidung, nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten, habe natürlich auch damit zu tun, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sich gezwungen gesehen habe, "entgegen ihrer Überzeugung vom Grundsatz abzuweichen, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollten", sagte Schäuble. Nun sei die CDU wieder in derselben Lage wie im Herbst 2018. "Und wir haben jede Verantwortung, das sage ich als Parlamentspräsident, diese Legislatur gut zu gestalten."

Die Ereignisse in Thüringen bezeichnet Schäuble als "Katastrophe". Die CDU habe sich richtigerweise gegen eine Koalition mit der Linken entschieden. "Nun haben wir aber eine Situation, wo AfD und Linkspartei zusammen über 50 Prozent haben", sagte Schäuble. "Dann darf man sich nicht nur auf Verhinderung beschränken, sondern muss eine Regierung ermöglichen, notfalls auch eine Minderheitsregierung."

Es sei möglich, wie in anderen europäischen Ländern mit Minderheitskonstellationen stabil zu regieren. "Dass man das in Thüringen nicht gemacht hat, war ein Fehler", so der Bundestagspräsident.