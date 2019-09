Warnung vor Perfektionismus: "Second best allemal besser als nothing"

Schäuble mahnt konkrete Schritte in Klimaschutzpolitik an

Berlin (AFP) - Der frühere CDU-Chef Wolfgang Schäuble hat konkrete Schritte in der Klimaschutzpolitik angemahnt. Zum Auftakt eines Werkstattgesprächs der CDU zum Klimaschutz warnte Schäuble am Dienstag in Berlin vor falsch verstandenem Perfektionismus: "Lieber ein nicht perfekter Schritt in eine konkrete Richtung" anstatt "auf der Suche nach der perfekten Lösung gar nichts zu machen". "Second best ist allemal besser als nothing", fasste der Bundestagspräsident in seinem Impulsreferat zusammen.

Schäuble eröffnet CDU-"Werkstattgespräch" zum Klima © AFP

In der Vergangenheit sei vieles versäumt worden, sagte Schäuble weiter. Die "gesellschaftliche Mammutaufgabe" des Klimaschutzes müsse als "Potenzial" und als "Chance" begriffen werden, nicht als Bedrohung. Wichtig sei dabei, die Lösungsfähigkeiten des Marktes zu nutzen, aber auch beschlossene Maßnahmen umzusetzen. Schäuble verwies in dem Zusammenhang auf Widerstände vor Ort etwa gegen Stromfernleitungen für die Windenergie.

Zur Eröffnung des Werkstattgesprächs sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, diskutiert werden sollten die "richtigen Weichenstellungen" und Maßnahmen für ein gemeinsames Klimaschutzkonzept. "Wir brauchen keine Schaufenster-Klimaschutzpolitik", sagte Ziemiak. CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte eine Klimaschutzpolitik "mit Maß und Mitte". Notwendig sei eine Politik, die das Klima schütze, aber gleichzeitig auch die Konjunktur. Neben der wirtschaftlichen Balance müsse auch der soziale Ausgleich gewährleistet werden.

In sechs Arbeitsgruppen berieten Fachpolitiker, Experten und Wissenschaftler anschließend über verschiedene Themen wie eine Bepreisung des Klimagases CO2, Klimaschutzpotenziale im Gebäudesektor und das Zusammenspiel von Klimaschutz und Wirtschaft. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Beratungen am späten Nachmittag mit einem Schlusswort beenden.

Kramp-Karrenbauer hat ihrer Partei Defizite in der Klimaschutzpolitik attestiert. Damit wurden zum Teil auch die schlechten Wahlergebnisse der vergangenen Monate erklärt. Mitte des Monats will die CDU ihr neues Klimaschutzkonzept vorlegen. Das Format des Werkstattgesprächs ist von der neuen CDU-Chefin als Forum zur Diskussion strittiger Fragen eingeführt worden. Im Frühjahr gab es bereits ein solches Gespräch zum Thema Migration.