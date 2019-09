Bundestagspräsident erinnert auch an Überfall auf Polen von 1939

Schäuble ruft 30 Jahre nach Grenzöffnung zu Erhalt der europäischen Einigung auf

Berlin (AFP) - 30 Jahre nach der Öffnung der Grenzen von Ungarn in den Westen hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) dazu aufgerufen, die europäische Einigung zu bewahren. "Es ist die Aufgabe von uns allen, aber gerade auch die der jungen Generation, die Idee eines vereinten Europas als Erbe des Krieges weiterzutragen", sagte Schäuble am Dienstag im Bundestag. Diese Idee müsse angesichts der Herausforderungen in einer gründlich veränderten Welt mit Leben erfüllt werden.

Wolfgang Schäuble © AFP

Notwendig sei ein beständiger Austausch "über unsere unterschiedlichen historischen Erfahrungen, kulturellen Prägungen und Erwartungen an die Zukunft", sagte Schäuble. "Dabei müssen wir nicht immer einer Meinung sein, aber neugierig aufeinander bleiben und uns respektvoll begegnen."

Am 10. September 1989 öffnete Ungarn seine Grenze zu Österreich für die DDR-Flüchtlinge. Allein in Budapest hielten sich rund 30.000 DDR-Bürger auf. Im ganzen Land warteten etwa 200.000 Ostdeutsche auf eine Gelegenheit zur Flucht. "Die Grenzöffnung in Ungarn löste eine neue Dynamik aus", sagte der Bundestagspräsident. Zwei Monate später sei die Berliner Mauer gefallen – das Symbol des Kalten Krieges. "Wir Deutschen vergessen den mutigen Beitrag Ungarns zur Wiedervereinigung unseres Landes nicht."

Schäuble erinnerte auch an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, und zwar an das Ende der Schlacht bei Wizna am 10. September 1939. "Anders als bei uns, sind diese Kämpfe zehn Tage nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polen fester Teil der Erinnerung unserer Nachbarn – als Geschichte ihres Freiheitswillens, der heroischen Verteidigung durch wenige Hundert gegen eine Übermacht von zehntausenden deutschen Soldaten."

Polen sei 1939 das erste Opfer "eines historisch beispiellosen rassenideologischen Vernichtungsfeldzugs" geworden, von dem vor 80 Jahren noch niemand habe ahnen können, welche Ausmaße er annehmen würde, sagte der Bundestagspräsident.

Im zusammenwachsenden Europa werde eine konsequente "Osterweiterung des westlichen Horizonts, aber auch eine Westerweiterung des Ostens" gebraucht, zitierte Schäuble den Historiker Karl Schlögel. "Dazu kann dieses Gedenkjahr beitragen, in dem wir an die Verheerungen des Krieges vor 80 Jahren erinnern, aber auch an die historischen Glücksmomente vor 30 Jahren."