Internationaler Tag der Pressefreiheit wird weltweit begangen

Schäuble warnt vor Schwächung der Demokratie durch Angriffe auf die Medien

Hannover (AFP) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Donnerstag vor einer Schwächung der Demokratie durch Angriffe auf die Glaubwürdigkeit der Medien gewarnt. "Wenn die Leistungsfähigkeit verantwortungsvoller Medien geschwächt wird, dann wird die Demokratie schwächer", sagte Schäuble dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble © AFP

In dieser Zeit der sich verändernden Medien- und Kommunikationssituation durch die moderne Technologie sei die Leistungsfähigkeit einer freien Presse umso wichtiger. "Im Zeitalter von Fakenews ist das noch stärker zu unterstreichen", betonte Schäuble.

Zwar seien in der Geschichte immer schon Informationen und Nachrichten gefälscht worden. Aber in dem Maße, wie heute durch die Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie Meinungen, Informationen und Wirklichkeit manipuliert werden könnten, sei "eine noch nie dagewesene Dimension erreicht worden".

Weltweit wird am Donnerstag der Internationale Tag der Pressefreiheit begangen. Ins Leben gerufen wurde der Welttag der Pressefreiheit von der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco).