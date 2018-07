SPD-Außenpolitiker Mützenich: "Trump pöbelt sich von Gipfel zu Gipfel"

Schäuble zeigt Verständnis für Trumps Kritik an deutschen Rüstungsausgaben

Berlin (AFP) - In der Debatte um die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Verständnis für die Kritik von US-Präsident Donald Trump gezeigt. "Der US-Präsident hat eine andere Form von Kommunikation, die ist mir fremd, und sie gefällt mir auch nicht", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). "Doch in der Frage der militärischen Verteilungslasten hat er nicht ganz unrecht."

Wolfgang Schäuble © AFP

Vor Beginn des Nato-Gipfels am Mittwoch in Brüssel hatte Trump Deutschland abermals heftig kritisiert. Die Nato-Mitgliedstaaten waren bei ihrem Gipfel in Wales 2014 übereingekommen, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 "Richtung zwei Prozent" zu steigern. Von dieser Marke ist Deutschland wie auch andere Nato-Mitgliedsländer deutlich entfernt.

"In der Tat haben wir uns verpflichtet, die Militärausgaben bis 2024 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen", sagte Schäuble. "Derzeit ist nicht sicher, ob das erreicht wird. Ich bin kein großer Fan von Trump, aber diese kritische Position kann ich verstehen."

Kurz vor Beginn des Gipfels in Brüssel bezeichnete Trump Deutschland zudem wegen seiner Abhängigkeit von Gaslieferungen als "Gefangenen Russlands". Er kritisierte, dass Deutschland "Milliarden" für Gas an Russland zahle und sich gleichzeitig von der Nato vor Russland beschützen lasse. "Deutschland wird vollkommen durch Russland kontrolliert", sagte Trump bei einem Frühstück mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

"Trump pöbelt sich von Gipfel zu Gipfel", sagte der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich der "Berliner Zeitung" (Donnerstagsausgabe) als Reaktion auf die abermalige Kritik des US-Präsidenten an Deutschland. "Das ist ein Verhalten, das langfristig ohne Frage für die deutsch-amerikanischen Beziehungen alles andere als hilfreich ist."