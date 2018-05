Liste von Regierungschef al-Abadi nur drittplatziert

Schiitenführer Sadr gewinnt Parlamentswahl im Irak

Bagdad (AFP) - Der Schiitenführer Moktada Sadr hat mit seinem Bündnis die Parlamentswahlen im Irak gewonnen. Sadrs Allianz mit den Kommunisten wurde bei dem Urnengang vom Samstag vergangener Woche stärkste Kraft, wie aus dem in der Nacht zum Samstag von der Wahlkommission veröffentlichten amtlichen Endergebnis hervorging. Die Liste des amtierenden Regierungschefs Haider al-Abadi landete auf Platz drei.

Moktada Sadr (M.) nach der Stimmabgabe © AFP

Zweitstärkste Kraft wurde laut Wahlkommission die Eroberungsallianz. Sie wurde von früheren Kämpfern aus paramilitärischen Einheiten gegründet, die mehrheitlich vom Iran unterstützt wurden und die irakische Armee im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt hatten.

Die Regierungsbildung dürfte sich nun schwierig gestalten. Keine der drei stärksten Listen konnte sich im 329 Sitze umfassenden Parlament in Bagdad eine entscheidende Vormachtstellung sichern. Sadrs Bündnis kam auf 54 Sitze, die Eroberungsallianz auf 47 und Abadis Liste auf 42.

Die Wahlbeteiligung war mit 44,5 Prozent äußerst niedrig. Es war die niedrigste seit der ersten Mehrparteien-Wahl im Irak 2005 nach dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein.

Sadrs Wahlsieg hatte sich bereits bei der Veröffentlichung von Teilergebnissen zu Wochenbeginn abgezeichnet. Der nationalistische Schiitenführer hat bereits ausgeschlossen, selbst als Ministerpräsident anzutreten. Er sieht sich mehr in der Rolle des Königsmachers einer Technokratenregierung.

Ministerpräsident al-Abadi ist seit 2014 im Amt. Der auf Ausgleich bedachte Politiker wurde Regierungschef, als der IS seinen vorübergehenden Siegeszug im Irak antrat. Er wird vom Westen unterstützt. Sadr steht hingegen für einen konfliktträchtigeren Kurs gegenüber den USA.

Sadr ist ein erklärter Gegner sowohl der Präsenz der USA im Irak als auch des immensen Einflusses des Irans auf sein Land. Mit einem Besuch beim regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien zog er im vergangenen Jahr den Argwohn Teherans auf sich.

Sadrs Schiitenmiliz bot den Truppen der US-geführten Koalition lange Zeit die Stirn, sie war einer der zähesten Widersacher der US-Truppen. Der Schiitenprediger wurde ab 2003 zum Anführer des schiitischen Widerstandes gegen die US-Besatzung - obwohl der Krieg der Beherrschung der schiitischen Bevölkerungsmehrheit durch die sunnitische Minderheit ein Ende gesetzt hatte.

2004 gründete er die Mahdi-Armee, die zur stärksten irakischen Miliz wurde und über 60.000 Kämpfer verfügte. Bei Gefechten in Nadschaf im selben Jahr siegten letztlich die US-Truppen, doch konnte die Mahdi-Armee ihren Ruf festigen. Lange hielten die US-Generäle den Geistlichen für die größte Gefahr für die Stabilität des Irak.

Allerdings zog sich al-Sadr vorübergehend in die heilige iranische Stadt Kom zurück, um sich in religiöse Studien zu vertiefen. Als es dann in seiner Bastion Sadr City in Bagdad 2008 zu wochenlangen Gefechten seiner Anhänger gegen irakische und US-Soldaten kam, beendete er schließlich diesen Einsatz seiner Truppen. Fortan bekämpfte er die Besatzer mit seiner Stimme.

Parallel dazu mischte er in der irakischen Politik mit, beteiligte sich vorübergehend an der Regierung Nuri al-Malikis. 2010 spielte er eine Schlüsselrolle, um das Land aus der Krise zu holen, in die es durch die Unfähigkeit der etablierten Parteien geraten war, eine stabile Regierung zu bilden. Obwohl al-Maliki 2008 seine Mahdi-Armee erbittert bekämpfte hatte, stützte er ihn nun. Ein befristetes Zweckbündnis, das zwei Jahre später schon wieder zerbrach, als al-Sadr erfolglos versuchte, al-Maliki im Parlament zu Fall zu bringen.

Seither wechselten Abschnitte, in denen sich der Geistliche auf seine religiösen Studien konzentrierte, und politisch aktive Phasen. Dabei trat Sadr vor allem als Kämpfer gegen Korruption und Stimme der Armen in Erscheinung.