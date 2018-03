Nahles fordert eine gemeinsame europäische Sozialpolitik

Scholz: Bundesregierung hält an europäischer Finanztransaktionssteuer fest

München (AFP) - Die Bundesregierung strebt nach den Worten von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weiterhin die Einführung einer europaweiten Finanztransaktionssteuer an. "Die deutsche Regierung als Ganzes hält an dieser Idee fest", sagte der Vizekanzler der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). In der Europapolitik wollen die Sozialdemokraten künftig neue Akzente setzen.

Scholz mit Frankreichs Finanzminister Le Maire in Paris © AFP

Die Idee einer europaweiten Abgabe auf Finanzprodukte kommt seit Jahren nicht voran. In der neuen großen Koalition aus Union und SPD wird das Vorhaben vor allem von der SPD verfolgt. Aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "war nicht dagegen", sagte Scholz. Die Einnahmen sollen auch dafür verwendet werden, mehr Geld in den EU-Haushalt zu spülen.

Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU entsteht eine Lücke im Haushalt der Europäischen Union, die bei den anstehenden Verhandlungen über den nächsten Mehrjahresetat der EU für Streit sorgen dürfte. Scholz sagte, die Bundesregierung habe bereits "einen ersten wichtigen Schritt getan, indem sie offen gesagt hat: Deutschland weiß, dass es infolge des Brexit mehr Geld in den EU-Haushalt einzahlen muss".

Der neue Bundesfinanzminister machte zugleich klar, dass Deutschland nicht bereit sei, zum Zahlmeister Europas zu werden: "Wir wollen und können auch gar nicht für alle zahlen." In dieser Hinsicht werde er nicht anders als seine Vorgänger handeln. "Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister."

Den Vorwurf, Europa sei auf dem Weg zu einer Transferunion, in der am Ende Deutschland für alles zahle, wies Scholz zurück. "Transferunion" sei "ein politischer, inhaltsfreier Kampfbegriff", kritisierte er.

In der Frage der Kosten Europas wolle die Koalition anders vorgehen als frühere Regierungen. Bislang hätten viele Diskussionen über europäische Reformprojekte mit der Berliner Festlegung begonnen, gar nichts zahlen zu wollen - und am Ende habe Berlin doch gezahlt. Dieses widersprüchliche Verhalten habe die Skepsis vieler Bürger gegenüber der Europäischen Union befeuert, sagte Scholz. "Umso wichtiger ist jetzt, wahr und klar zu reden."

Gegenüber Griechenland will Scholz einen anderen Ton anschlagen als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU). Er halte es nicht für nötig, den Zuchtmeister zu geben, um die Regierung in Athen auf Reformkurs zu halten, sagte er. "Es sieht so aus, dass die griechische Regierung und die Bürgerinnen und Bürger diesen Kurs eingeschlagen haben."

Athen wird voraussichtlich im August das Kreditprogramm beenden. Dann soll auch entschieden sein, ob die Euro-Kreditgeber dem Land großzügige Schuldenerleichterungen gewähren. Scholz ließ offen, ob er Schuldenerleichterungen zustimmt. "Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten", sagte er. Athen hat 320 Milliarden Euro an Krediten an die Euro-Staaten zurückzuzahlen.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles forderte einen "Neustart für eine gemeinsame europäische Sozialpolitik". Dabei gehe es aber nicht um Transferzahlungen, "sondern um Europäische Standards wie Mindestlöhne und soziale Sicherung", sagte sie der "Rhein-Neckar-Zeitung". Dies gelte auch für eine gemeinsame Steuerpolitik: "Die Union hat sich jahrelang dagegen gesträubt. Jetzt wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen."