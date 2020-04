Bundesfinanzminister lobt auch Beschluss zu Mehrwertsteuersenkung im Gastgewerbe

Scholz: Kurzarbeitergeld wird nach Koalitionsbeschluss "noch krisenfester"

Berlin (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in den jüngsten Beschlüssen der Großen Koalition zur Erhöhung des Kurzarbeitergelds einen zentralen Baustein bei der Bewältigung der ökonomischen Folgen der Corona-Krise. Das Kurzarbeitergeld sei ein "ganz besonders wichtiges Stück unserer sozialstaatlichen Infrastruktur" und habe sich bereits in der vorherigen großen Krise von 2008/09 bewährt, sagte Scholz am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das Instrument werde nun "noch krisenfester".

Finanzminister Scholz nach Video-Konferenz © AFP

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich in der Nacht zu Donnerstag auf ein neues Hilfspaket für Bürger und Unternehmen geeinigt. Dazu gehört ein Kompromiss für ein Stufenmodell bei der Kurzarbeit. Dieser sieht Erhöhungen mit steigender Bezugsdauer vor, sofern Betroffene ihre Arbeitszeit um mindestens die Hälfte reduzieren müssen. Darüber hinaus soll auch das Arbeitslosengeld I in der Krise vorübergehend drei Monate länger gezahlt werden.

Scholz lobte auch den Beschluss, das von Betriebsschließungen betroffene Hotel- und Gaststättengewerbe durch eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent zu unterstützen. Nötig sei "ein klares Signal" an die Branche und deren Beschäftigte, ergänzte er. "Es hilft, wenn wir es auf diese Weise machen."

Erneut bekräftigte Scholz den Plan, die über die Schuldengrenze des Grundgesetzes hinausgehenden zusätzliche Schuldenaufnahme für die Corona-Hilfsmaßnahmen ab dem Jahr 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren wieder abzubauen. Diesen Vorschlag von ihm habe der Bundestag im Rahmen der "großen Kreditaufnahme" mitbeschlossen. Es sei "eine Menge Geld" bewegt worden. Es werde aber gelingen, ohne dass Deutschland sparen müsse oder Sozialleistungen abbaue.