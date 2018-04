Treffen mit US-Vizepräsident Pence

Scholz setzt sich Washington für Entschärfung des Handelssstreits ein

Washington (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei einem Besuch in Washington für eine Entschärfung des transatlantischen Handelskonflikts eingesetzt. Scholz sagte am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung in der US-Hauptstadt, zusammen mit den europäischen Partnern wolle die Bundesregierung eine weitere "Eskalation" des Konflikts verhindern und mit den USA einen "gemeinsamen Nenner" finden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) © AFP

Scholz sollte anschließend mit US-Vizepräsident Mike Pence zu einem kurzfristig anberaumten Treffen im Weißen Haus zusammenkommen. Auch eine Unterredung mit Larry Kudlow, dem neuen Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, stand auf seinem Programm. Bei den Gesprächen sollte es um die von Trump im März verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium gehen.

Die EU ist im Gegensatz zu China zwar vorläufig von diesen Zöllen ausgenommen, doch gilt die Ausnahmeregelung nur bis zum 1. Mai. Die US-Regierung verhandelt derzeit mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström über einen Kompromiss in dem Handelsstreit. Die EU strebt an, dauerhaft von den Strafzöllen befreit zu bleiben.

Scholz sagte bei der Veranstaltung des auf die transatlantischen Beziehungen spezialisierten German Marshall Fund: "Ich will optimistisch sein, dass wir bis Ende des Monats eine Lösung finden." Er warb im Übrigen dafür, die Mechanismen der Welthandelsorganisation (WTO) für die Beilegung der derzeitigen Handelsstreitigkeiten zu nutzen. Die EU hatte vor einigen Tagen bei der WTO Beschwerde gegen die US-Zölle auf Stahl und Aluminium eingelegt.

Bei Scholz' Gesprächen im Weißen Haus dürfte es auch um die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gehen. Washington hatte zu Beginn des Monats Strafzölle auf 1300 chinesische Produkte mit einem Warenwert von insgesamt rund 50 Milliarden Dollar (40 Milliarden Euro) angekündigt, Peking drohte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Ein Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde potenziell die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Allerdings gibt es inzwischen auch Signale der Entspannung. So kündigte Peking am Dienstag an, seinen Automarkt stärker als bisher für ausländische Hersteller zu öffnen.

Die Handelsstreitigkeiten dürften auch ein zentrales Thema eines am Donnerstagabend (Ortszeit) beginnenden Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staatengruppe in Washington sein, an dem Scholz teilnehmen wollte. Das Treffen findet am Rande der Frühjahrstagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank statt.

Am Ende der kommenden Woche will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Besuch bei Trump nach Washington reisen.