Finanzminister wirbt im Bundestag für Grundgesetzänderungen

Scholz sieht mit Bundeshaushalt Voraussetzungen für Investitionen erfüllt

Berlin (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht mit dem ersten Haushalt der aktuellen Regierung die Voraussetzungen für die notwendigen Investitionen im Lande erfüllt. Es handele sich um einen Etat, "der auf die Zukunft unseres Landes setzt", sagte Scholz am Dienstag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Es müsse mehr Geld für Infrastruktur und Bildung ausgegeben werden. "Alles das bildet sich in diesem Haushalt ab", fügte Scholz hinzu.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) © AFP

Es werde eine Rendite ergeben für ein besseres Leben in diesem Land, fügte der Finanzminister hinzu. Er verwies darauf, dass für eine stärkere finanzielle Förderung von Schulen, Kitas oder dem sozialen Wohnungsbau das Grundgesetz geändert werden müsse. Dies sei auf den Weg gebracht worden. Der Bund solle Gemeinden und Länder bei diesen Aufgaben unterstützen. Scholz warb ausdrücklich für die entsprechenden Verfassungsänderungen, für die in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist.

Scholz kündigte zugleich an, dass es in den öffentlichen Verwaltungen künftig weniger befristete Stellen geben solle. Wenn die Bundesregierung per Gesetz eine Reduzierung der sachgrundlosen Befristung mache, müsse dies auch für die öffentlichen Verwaltungen gelten. Dafür solle eine "Haushaltsregel" eingeführt werden, dass in keiner Behörde mehr als 2,5 Prozent der Mitarbeiter eine sachgrundlose Befristung haben sollten.

Scholz warb zugleich dafür, im Einklang mit den anderen EU-Staaten zu handeln. "Europa ist das wichtigste nationale Anliegen Deutschlands", sagte der Finanzminister. Nur in Kooperation mit anderen könne die gemeinsame Zukunft bewältigt werden.

Der Haushalt sieht Einnahmen und Ausgaben von jeweils 343,6 Milliarden Euro vor. Eine Neuverschuldung soll es demnach weiterhin nicht geben. Die Schlussabstimmung im Bundestag über den Etatplan ist für Donnerstagabend vorgesehen. Wegen der Bundestagswahl und der langwierigen Regierungsbildung hatten sich die Haushaltsberatungen stark verzögert. Derzeit gilt eine vorläufige Haushaltsplanung. Bereits am Freitag will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dann den Haushaltsentwurf für 2019 vorstellen.