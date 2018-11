Sturgeon warnt vor "verheerenden" Folgen

Schottische Premierministerin übt scharfe Kritik an Brexit-Entwurf

London (AFP) - In Schottland ist der Brexit-Vertragsentwurf auf scharfe Ablehnung gestoßen. Die dortige Premierministerin Nicola Sturgeon von der Schottischen Nationalpartei (SNP) warnte am Mittwoch vor "verheerenden" Folgen für Investitionen und Arbeitsplätze in ihrer Region. Der Entwurf sei "die schlimmste aller möglichen Welten", sagte Sturgeon in einem über den Kurzbotschaftendienst Twitter verbreiteten Video.

Nicola Sturgeon © AFP

Ihre Kritik bezog sich auf britische Medienberichte vom Dienstag, wonach sich Brüssel und London auf vorübergehende gemeinsame Zollregeln sowie spezielle Regelungen für Nordirland geeinigt haben. Diese sollen bis zum Abschluss eines endgültigen Handelsabkommens gelten. Demnach soll Nordirland vorerst auch im EU-Binnenmarkt bleiben, um eine harte Grenze zu Irland zu vermeiden.

Sturgeon hatte wiederholt gefordert, dass Schottland nach dem für März 2019 geplanten EU-Austritt Großbritanniens in der Zollunion und dem Binnenmarkt bleiben kann. Nun befürchtet sie nach eigenen Worten Nachteile für die Wirtschaft Schottlands gegenüber Nordirland.

Allerdings könne das britische Parlament den Vertragsentwurf immer noch zurückweisen, sagte Sturgeon. Dies würde den Weg für "bessere Optionen" freimachen, etwa einen Verbleib des gesamten Vereinigten Königreichs im Binnenmarkt.

Auch aus der konservativen Partei der britischen Premierministerin Theresa May gibt es in Schottland Widerstand gegen den Entwurf. Der schottische Tory-Abgeordnete Ross Thomson bezeichnete den möglichen Deal als "inakzeptabel". Er warnte vor einer Spaltung des Vereinigten Königreichs durch die geplante Sonderregelung für Nordirland.

Beim Brexit-Votum im Jahr 2016 hatten sich 63 Prozent der schottischen Wähler für den Verbleib in der EU ausgesprochen.