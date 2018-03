740 Stofftiere in Berlin für hunderttausende Syrer im Schulalter

Schüler erinnern mit Teddybären an Leid geflohener Kinder aus Syrien

Berlin (AFP) - Mit hunderten Teddybären haben Schüler in Berlin auf das Schicksal der aus Syrien geflohenen Kinder aufmerksam gemacht. Für die Aktion von der Hilfsorganisation World Vision platzierten die Schüler am siebten Jahrestag des Kriegsbeginns am Donnerstag 740 Plüschtiere auf dem Gendarmenmarkt - für die 740.000 syrischen Kinder im Schulalter, die nach Angaben der Organisation geflohen sind und keinen Unterricht besuchen können.

740 Stofftiere in Berlin-Mitte © AFP

Die Bären sollen anschließend an geflüchtete Kinder in Berlin und in Jordanien verteilt werden, wie die Organisation mitteilte. Kinder auf der Flucht wollten in die Schule gehen und mit ihren Freunden gemeinsam lernen und spielen, so wie alle anderen Kinder auch, erklärte World Vision-Chef Christoph Waffenschmidt. "Oft haben sie jedoch keine Möglichkeit dazu. Das müssen wir dringend ändern."

Insgesamt sind demnach über 2,5 Millionen syrische Kinder seit Kriegsbeginn auf der Flucht. Der Konflikt hatte am 15. März 2011 mit friedlichen Protesten gegen Syriens Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Inzwischen weitete sich der Bürgerkrieg zu einem internationalen Stellvertreterkonflikt aus.