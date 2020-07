Konkrete Summen für Familien stehen noch nicht fest

Schweden: Iran zu Entschädigungen wegen Flugzeugabschlusses bereit

Stockholm (AFP) - Der Iran hat nach schwedischen Angaben grundsätzlich Entschädigungszahlungen an die Familien der Todesopfer eines im Januar versehentlich abgeschossenen Passagierflugzeugs zugestimmt. Die Herkunftsländer der Opfer hätten mit dem Iran eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, sagte Schwedens Außenministerin Ann Linde am Donnerstag der Nachrichtenagentur TT. Zwar stünden die Summen noch nicht fest. Doch gebe es "keinen Zweifel", dass der Iran die Entschädigungen zahlen werde.

Schwedens Außenministerin Ann Linde © AFP

Nach Angaben der Regierungen in Schweden und Kanada unterzeichneten die Herkunftsländer der Opfer zudem ein Protokoll, das ihnen formell den Weg für gemeinsame Verhandlungen mit dem Iran über die konkreten Entschädigungsregelungen eröffnet. Damit sei der notwendige juristische Rahmen für die Verhandlungen geschaffen worden, sagte der kanadische Außenminister François-Philippe Champagne der Nachrichtenagentur AFP.

Bei dem Unglück am 8. Januar waren alle 176 Menschen an Bord der ukrainischen Passagiermaschine ums Leben gekommen. Nach tagelangem Leugnen räumte der Iran seine Verantwortung für das Unglück ein. Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, die Maschine kurz nach ihrem Abflug von Teheran versehentlich abgeschossen zu haben.

Der Iran hatte kurz vor dem Unglück mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak auf die Tötung des Generals Kassem Soleimani durch die USA geantwortet. Die iranische Raketenabwehr befand sich deshalb wegen möglicher Gegenangriffe in Alarmbereitschaft. Die meisten der Todesopfer waren kanadische Staatsbürger iranischer Abstammung. An Bord befanden sich zudem neben Ukrainern und Schweden auch Afghanen und Briten.