Schweizer stimmen über Überwachung durch Versicherungen und Hornkühe ab

Bern (AFP) - Heimliche Überwachung durch Versicherungen, die Unterordnung von internationalem unter nationales Recht und eine Initiative gegen die Enthornung von Kühen stehen am Sonntag in mehreren Referenden in der Schweiz zur Entscheidung. Die Schweizer Regierung hatte im März ein Gesetz verabschiedet, wonach Versicherer bei Betrugsverdacht die Versicherten von Detektiven ausspionieren lassen dürfen. Laut einer Umfrage des Instituts gfs.bern unterstützen fast 60 Prozent der Bürger diese Novelle.

Plakate gegen das Ausspionieren durch Versicherungen © AFP

Die Initiative rechtsgerichteter Gruppen, der Schweizer Justiz Vorrang vor der internationalen Justiz zu geben, hat jüngsten Umfragen zufolge hingegen keine Aussicht auf Erfolg. Ein knappes Rennen wird bei dem Vorschlag eines Bergbauern erwartet, Landwirte mit Subventionen zu belohnen, wenn sie bei ihren Kühen und Ziegen nicht aus Effizienzgründen die Hörner entfernen.