Im Koma liegender Putin-Kritiker soll in Berliner Charité behandelt werden

Schwer kranker Kreml-Kritiker Nawalny auf dem Weg nach Deutschland

Omsk (AFP) - Der schwer kranke Kreml-Kritiker Alexej Nawalny befindet sich auf dem Weg nach Deutschland. Wie AFP-Reporter am frühen Samstagmorgen berichteten, startete ein Rettungsflugzeug mit dem im Koma liegenden russischen Oppositionspolitiker an Bord am Flughafen von Omsk zum Flug nach Berlin. Dort soll Nawalny in der Charité behandelt werden. Familie und Mitarbeiter des Anti-Korruptions-Aktivisten gehen davon aus, dass er vergiftet wurde.

Das Rettungsflugzeug beim Start in Omsk © AFP

"Das Flugzeug mit Alexej ist auf dem Weg nach Berlin", schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Der Kampf um Alexejs Leben und seine Gesundheit hat gerade erst begonnen und es gibt noch viel zu tun, aber jetzt ist zumindest der erste Schritt getan", fügte sie hinzu. Den Unterstützern des Oppositionspolitikers dankte sie.

An Bord des von der Initiative Cinema for Peace gecharterten Rettungsflugzeugs war auch Nawalnys Frau Julia Nawalnaja. Die Ärzte in Omsk hatten am Freitagabend den Transport Nawalnys nach Deutschland erlaubt. Wenige Stunden zuvor hatten sie dies noch mit der Begründung abgelehnt, dass der Zustand des 44-Jährigen nicht stabil genug sei. Dem hatten deutsche Ärzte, die Nawalny untersuchen konnten, jedoch widersprochen.

Der Anti-Korruptions-Aktivist und prominente Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin war am Donnerstag ins Krankenhaus von Omsk eingeliefert worden, nachdem er während eines Fluges nach Moskau das Bewusstsein verloren hatte. Nawalnys Umfeld geht davon aus, dass er vergiftet wurde. Die Ärzte in Omsk hatten hingegen erklärt, sie hätten kein Gift im Körper Nawalnys gefunden. Sie gingen nach eigenen Angaben von einer "Stoffwechselstörung" bei dem Patienten aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Am Freitag forderte Julia Nawalnaja dann den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Brief offiziell auf, den Transport ihres Mannes nach Deutschland zuzulassen.

Nawalnys Stiftung deckte in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Mitgliedern der russischen Elite auf. Zuletzt befand der Oppositionspolitiker sich auf Wahlkampftour durchs Land, um den Sieg regierungsnaher Kandidaten bei Regionalwahlen im September zu verhindern. Nawalny wurde in der Vergangenheit immer wieder festgenommen, mehrfach gab es körperliche Angriffe auf ihn.