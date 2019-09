"Ostthemen" sollen ernster genommen werden

Schwesig fordert nach Landtagswahlen zügige Einführung der Grundrente

Berlin (AFP) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat als Konsequenz aus den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mehr Aufmerksamkeit für Themen verlangt, die den Menschen im Osten wichtig sind. Ein Beispiel sei die geplante Grundrente, sagte sie am Montag in Berlin: "Die Grundrente ist die Antwort auf soziale Verwerfungen nach der Wende."

Schwesig, Woidke und Sachsens SPD-Chef Martin Dulig (r.) © AFP

Es gehe um "viele Frauen und Männer, die jetzt 30 Jahre lang in Ostdeutschland für wenig Geld hart gearbeitet haben, um unsere Bundesländer voranzubringen, und jetzt nicht mit Mini-Renten abgespeist werden dürfen." Sie erwarte daher jetzt von der Union, "dass wir uns schnell einigen", sagte Schwesig.

Zur Grundrente liegt seit dem Frühjahr ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor. Die große Koalition streitet weiterhin darüber, inwiefern eine Bedürftigkeitsprüfung für die potenziellen Grundrentenempfänger vorgeschrieben werden soll.

"Von gestern lernen wir, dass es nicht reicht, die Wahlergebnisse der AfD zu beklagen", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. "Sondern wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen auch in der Sache jetzt liefern." Dies sei jetzt die Verantwortung der großen Koalition. Die Landtagswahlergebnisse zeigen, "dass Ostthemen stärker ernst genommen werden müssen".

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, er habe im Wahlkampf "mit tausenden Menschen" Kontakt gehabt und festgestellt, dass sich die Bürger vor allem Sicherheit wünschten. Es gehe dabei etwa um finanzielle Absicherung im Alter und auch um einen "starken Staat".

Woidke kritisierte in diesem Zusammenhang einen Teil der Sozialdemokratie, in der immer wieder über die große Koalition "gejammert" werde. Die Diskussion über die GroKo, "die nervt nicht nur mich, sondern die nervt auch die Menschen bei uns im Land". Stattdessen müsse die SPD daran arbeiten, "das Land voranzubringen".