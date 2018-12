Kabinettsrunde am Mittwoch bringt zunächst keine Einigung

Schwierige Koalitionsgespräche zum Werbeverbot für Abtreibungen

Berlin (AFP) - Die Gespräche der großen Koalition über das strittige Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ziehen sich weiter hin. Die Beratungen dazu würden weitergeführt, wie Sprecher des Justiz- und des Familienministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagten, nachdem Gespräche von Kabinettsmitgliedern am Mittwoch zunächst keine Einigung brachten. Die SPD verlangt, Informationen über Abtreibungen müssten für Ärzte künftig straffrei sein. Die Union steht Änderungen am derzeitigen Gesetz ablehnend gegenüber.

Gegen Paragraf 219a regt sich Widerstand © AFP

Ob die Beratungen noch am Mittwoch zu einem Ergebnis führen könnten, blieb zunächst offen. Die Union will das Gesetz beibehalten und plädiert für die Einführung von Listen mit Praxen und Kliniken, die Abtreibungen vornehmen. Dies ist wiederum der SPD nicht genug. An den Bemühungen um eine Beilegung des Streits sind neben dem Kanzleramt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie die beiden SPD-Minister für Justiz und Frauen, Katarina Barley und Franziska Giffey, befasst.

Juso-Chef Kevin Kühnert räumte Fehler im Umgang mit dem Thema ein. Er schrieb in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt": "Es mag naiv von uns gewesen sein, zu glauben, man könne die Streichung der geltenden Regeln fordern, ohne gleichzeitig einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, wie diese künftig aussehen sollen." Diesen Vorwurf lasse er gelten.

"Uns ging es darum, in einer sensiblen ethischen Frage klar Position zu beziehen und gleichzeitig Raum für die notwendige Diskussion zu bieten", schrieb Kühnert. Das sei aber gescheitert, weil die politische Rechte mit widerlichsten Methoden reagiert habe.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery bezeichnete den betreffenden Paragrafen 219a als "reformbedürftig". Die Regelung sei "in einer Zeit entstanden, als es das Internet als Kommunikationsmedium noch nicht gab", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der "Rheinischen Post" von Mittwoch.

Eine Frau, die eine Abtreibung vornehmen lassen wolle, müsse nicht nur in Hamburg oder Berlin, sondern etwa auch im Bayerischen Wald oder in Mecklenburg-Vorpommern einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratung, Aufklärung und zu einem Arzt bekommen, der diesen Eingriff vornimmt, sagte Montgomery weiter.

Das Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) plädierte hingegen für die Beibehaltung des Strafrechtsparagrafen. "Das Verbot der Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch ist der beste Schutz für Frauen in Konfliktsituationen vor äußerem Druck und Fremdbestimmung", erklärte sein Präsident Thomas Sternberg. Informationen darüber gehörten in die Beratungsstellen für Schwangerschaftskonflikte.