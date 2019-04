Malta verweigert demnach Ausschiffung

Sea-Eye: Crew von Rettungsschiff "Alan Kurdi" muss weiter an Bord ausharren

Berlin (AFP) - Zwei Tage nach der Anlandung von 62 Flüchtlingen der "Alan Kurdi" in Malta muss die Crew des deutschen Rettungsschiffs vorerst weiter an Bord ausharren. Wie die in Regensburg ansässige Organisation Sea Eye am Montag erklärte, verweigerte Malta der Besatzung die Einreise. Kapitän Werner Czerwinski fährt demnach auf der Suche nach einem anderen Hafen nun Richtung Spanien.

Das Sea-Eye-Rettungsschiff "Alan Kurdi" © AFP

Zudem sagte Sea Eye nach eigenen Angaben wegen der "Seeblockade" einen nächsten Einsatz vor der libyschen Küste ab. Die "Alan Kurdi" müsse auch in eine Werft gebracht werden, hieß es.

"Wir können Malta nicht dazu zwingen, unsere Crewmitglieder an Land zu lassen. Wir verurteilen den Missbrauch staatlicher Machtbefugnisse und die illegale Einschränkung der Freiheit unserer Besatzungsmitglieder, die zuletzt ihre eigene Gesundheit riskierten, um Menschenleben zu retten", erklärte der Vorsitzende der Hilfsorganisation, Gorden Isler.

Das Schiff hatte am 3. April vor der libyschen Küste insgesamt 64 Flüchtlinge von einem Schlauchboot gerettet, darunter zwölf Frauen und zwei Kinder im Alter von einem und sechs Jahren. Nach zehn Tagen ließ Malta am Samstag 62 Flüchtlinge an Land. Sie werden auf Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg verteilt. Zwei Migrantinnen und ein Crewmitglied waren wegen gesundheitlicher Probleme bereits zuvor nach Valetta gebracht worden.