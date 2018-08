Drei weitere Demonstranten gestorben

Sechs Tote bei Protesten ach Wahlen in Simbabwe

Harare (AFP) - Die Zahl der Toten bei den Protesten gegen vermutete Wahlmanipulationen in Simbabwe ist auf sechs gestiegen. Drei weitere Demonstranten seien an ihren Verletzungen gestorben, die sie bei Zusammenstößen mit dem Militär erlitten hätten, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bei gewaltsamen Protesten am Mittwoch in der Hauptstadt Harare hatten Soldaten auf Demonstranten geschossen, die zu hunderten gegen von ihnen vermutete Wahlmanipulationen auf die Straße gegangen waren.

Militär geht gegen Demonstranten in Harare vor © AFP

Die Wahlkommission kündigte an, die ersten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl ab dem späten Donnerstagabend (gegen 22.00 Uhr) bekannt zu geben. Bei der am Montag gleichzeitig abgehaltenen Parlamentswahl errang die Regierungspartei Zanu-PF Teilergebnissen zufolge die absolute Mehrheit. Demnach errang die Partei von Präsident Mnangagwa 144 Sitze im Abgeordnetenhaus, die Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) von Oppositionsführer Chamisa kam auf 61 Sitze. Die MDC hatte sich zuvor zum Sieger erklärt.

Simbabwe war 37 Jahre von Machthaber Robert Mugabe autoritär regiert worden. Im November wurde er vom Militär gestürzt, sein ehemaliger Vertrauter Mnangagwa trat seine Nachfolge an.