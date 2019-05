Attentäter sprengt sich vor Ausbildungszentrum mit Nato-Soldaten in die Luft

Sechs Tote bei Selbstmordanschlag auf Militärakademie in Kabul

Kabul (AFP) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie in Kabul sind am Donnerstag mindestens sechs Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Der Attentäter habe sich vor dem Eingangstor der Marshal Fahim National Defense University im Westen der afghanischen Hauptstadt in die Luft gesprengt, sagte Polizeisprecher Firdaus Faramars. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Sicherheitskräfte sichern den Anschlagsort © AFP

Der Angriff ereignete sich gegen Mittag (Ortszeit), wenn die Studenten während des Fastenmonats Ramadan üblicherweise die Akademie verlassen. Die Universität ist nach dem ehemalige Vizepräsidenten Mohammed Fahim benannt und bildet Offiziere für die afghanische Armee aus. In einem Anbau sind dutzende Nato-Soldaten stationiert, welche den Kadetten als Mentoren zur Seite stehen.

Trotz der Friedensgespräche der USA mit den radikalislamischen Taliban reißt die Gewalt in Afghanistan nicht ab. Insbesondere Sicherheitskräfte wurden in den vergangenen Wochen vermehrt angegriffen.