Innenminister warnt vor hoher Affinität zu Waffen

Seehofer: 18.000 Menschen gehören der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter an

Berlin (AFP) - Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland wächst weiter an. Der Szene gehören aktuell etwa 18.000 Personen an, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017 mitteilte. Die Szene sei organisatorisch wie ideologisch "sehr heterogen".

Selbstgemachter Reisepass eines Reichsbürgers © AFP

Damit ist Gruppe nach Erkenntnissen der Behörden im Vergleich zum Vorjahr erneut gewachsen. In dem am Dienstag vorgelegten Verfassungsschutzbericht ist für das vergangene Jahr noch von rund 16.500 Anhängern die Rede. Im Jahr davor waren es demnach noch rund 10.000 Menschen gewesen.

Dreiviertel der Szene sind den Erkenntnissen der Verfassungsschützer zufolge männlich und älter als 40 Jahre. Zuletzt wurden immer mehr Menschen als Anhänger eingestuft, was aber auch mit der stärkeren Beobachtung und somit wachsenden Erkenntnissen der Behörden erklärt wurde.

Die Reichsbürger sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort.

Von den Reichsbürgern und Selbstverwaltern waren dem Verfassungsschutzbericht zufolge zuletzt 900 Rechtsextremisten. Im Jahr 2016 wurden 500 bis 600 Angehörige der Szene als Rechtsextremisten eingestuft.

"Was Reichsbürger und Selbstverwalter jedoch mit Rechtsextremisten teilen, ist ihre hohe Affinität zu Waffen", sagte Seehofer. Im vergangenen Jahr sei es den Sicherheitsbehörden gelungen, in der Szene "im großen Umfang Waffen und Munition sicherzustellen".

Im Jahr 2017 verfügten rund 1100 Reichsbürger und Selbstverwalter laut Verfassungsschutzbericht über waffenrechtliche Erlaubnisse und stellten somit eine Risikogruppe innerhalb der Szene dar. Sie seien bereit, ihre Waffen für "schwerste Gewalttaten" einzusetzen.

Seit November 2016 seien Anhängern der Szene etwa 450 waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen worden, sagte Seehofer. "Diesen Trend müssen wir erstens beschleunigen und natürlich massiv fortsetzen."