"Verneige mich vor dem Mut der Ostdeutschen"

Seehofer: In einem Jahrzehnt gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland

Berlin (AFP) - Nach Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werden die Lebensverhältnisse in ganz Deutschland innerhalb des kommenden Jahrzehnts gleichwertig sein. Das gelte nicht nur für die neuen Bundesländer, sondern auch für strukturschwache Regionen in anderen Teilen Deutschlands, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag" zum Tag der Deutschen Einheit.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) © AFP

Es brauche eine aktive Strukturpolitik, "um die Infrastruktur so zu verbessern, dass jeder dort leben kann, wo er möchte". Schulen, Krankenhäuser, Arbeitsplätze müssten in zumutbarer Entfernung erreichbar sein. Die Bundesregierung verlagere gerade "sehr viele Behörden und Institutionen in die neuen Bundesländer".

Als Beispiele nannte Seehofer eine Polizeischule für Fremdsprachenausbildung und lebensbedrohliche Einsatzlagen in Görlitz und eine Außenstelle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik in Freital, beides in Sachsen.

Zugleich würdigte der Heimatminister den Beitrag der Ostdeutschen zum Mauerfall. "Vor dem Mut der Ostdeutschen verneige ich mich", sagte Seehofer. "Wir verdanken den Mauerfall diesen Menschen, die bei der friedlichen Revolution eine riesige Courage bewiesen haben." Durch die Überwindung der deutschen Teilung könnten heute alle Deutschen in Freiheit in einem geeinten Europa leben.