Entscheidung soll wesentlich von Rückzug Merkels beeinflusst sein

Seehofer-Vertraute bestätigen laut "Zeit" Rückzug von CSU-Vorsitz

Hamburg (AFP) - Mehrere Vertraute aus dem Umfeld von CSU-Chef Horst Seehofer haben der Wochenzeitung "Die Zeit" seit Tagen kursierende Gerüchte bestätigt, wonach Seehofer in den kommenden Tagen sein Amt als Parteichef aufgeben werde. Er wolle auch nach dem Verzicht Bundesinnenminister bleiben, berichtete das Blatt am Mittwoch unter Berufung auf die nicht namentlich genannten Vertrauten weiter. Dies wurde in CSU-Kreisen zuletzt ebenfalls so erwartet.

Horst Seehofer © AFP

Dem Bericht zufolge wurde Seehofers Entscheidung maßgeblich vom Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom CDU-Vorsitz beeinflusst. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert, dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", zitierte die "Zeit" einen Vertrauten Seehofers.

Bereits vor Merkels Rückzugsankündigung hatte es allerdings eine Vielzahl von Forderungen an Seehofer gegeben, den Posten des CSU-Chefs zu räumen. Unabhängig von Merkels Entscheidung wurde in der CSU deshalb absehbar ein Wechsel an der Parteispitze erwartet.