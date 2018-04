Bundesinnenminister sagt zugleich bessere Integration anerkannter Flüchtlinge zu

Seehofer bekräftigt strikteren Kurs gegen abgelehnte Asylbewerber

Hamburg (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat bekräftigt, dass er einen strikteren Kurs gegen abgelehnte Asylbewerber verfolgen will. "Da bin ich für mehr Härte", sagte er dem "Spiegel" vom Samstag. Wer kein Bleiberecht habe und nicht freiwillig in seine Heimat zurückkehre, solle nur noch Sachleistungen bekommen. In der SPD gibt es indes Bestrebungen, die Partei gegen geplante Verschärfungen beim Familiennachzug aufzustellen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer © AFP

Seehofer sagte dem "Spiegel", er wolle gleichzeitig die Anstrengungen zur Integration anerkannter Flüchtlinge verstärken. "An guter Integration derer, die ein Bleiberecht haben, führt kein Weg vorbei - ansonsten wird Hartz IV zur Zuwandererstütze", sagte der CSU-Chef.

Zugleich wies er den Vorwurf zurück, Asylbewerber sollten in den von ihm geplanten sogenannten Ankerzentren eingesperrt werden. "Das sind doch Schauermärchen", sagte er dem "Spiegel". Die Asylbewerber hätten aber eine Residenzpflicht und sollten nur Leistungen bekommen, wenn sie in der Unterkunft wohnten.

Es gehe darum, "dass sie für die Behörden verfügbar sind, damit die Verfahren innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sind". Die Einrichtungen dürften allerdings nicht zu groß sein, sonst gebe es Probleme. "Viel mehr als tausend Menschen sollten dort nicht untergebracht werden", sagte Seehofer.

In den Samstagsausgaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland heißt es unter Berufung auf ein Eckpunktepapier des Bundesinnenministeriums, Seehofers Ressort plane die Einrichtung von insgesamt 40 Rückführungszentren, sogenannten Ankerzentren. Die Abkürzung "Anker" steht für "Ankunft, Entscheidung, Rückführung". Diese Zentren sollen über das gesamte Bundesgebiet verteilt werden und in der Zuständigkeit der Länder verbleiben.

Delegierte aus Nordrhein-Westfalen wollen indes am Sonntag beim SPD-Bundesparteitag in Wiesbaden einen Initiativantrag zum Familiennachzug einbringen. Ziel sei es, die SPD gegen von Seehofer geplante Verschärfungen zur Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien aufzustellen, berichtete die "Rheinische Post" aus Düsseldorf.

Im Antragspapier heißt es demnach, die SPD stehe für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Es sei richtig, mit dem Koalitionsvertrag die Familienzusammenführung wieder grundsätzlich zu ermöglichen. Allerdings sei der "Gesetzentwurf des Ankündigungsministers Seehofer für die SPD nicht zustimmungsfähig".

Es sei nicht akzeptabel, dass mit einer gesetzlichen Regelung weitere Hürden aufgebaut würden, die aus Sicht der CSU dazu beitragen sollten, die Familienzusammenführung weiter zu erschweren, wenn nicht gar in vielen Fällen unmöglich zu machen, hieß es. Die SPD-Regierungsmitglieder und die Bundestagsfraktion sollten daher dafür Sorge tragen, dass keine weiteren Hürden aufgebaut werden.

Laut "Heilbronner Stimme" nahm der Familiennachzug von Ausländern nach Deutschland im ersten Quartal 2018 ab. In diesem Zeitraum hätten die deutschen Auslandsvertretungen 27.551 Visa für den Familiennachzug ausgestellt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Angaben aus dem Auswärtigen Amt. Im ersten Quartal 2017 waren es demnach noch 32.459 Visa gewesen, im ersten Quartal 2016 insgesamt 19.842. Bei syrischen Staatsangehörigen habe sich die Zahl der Familienzusammenführungen in etwa halbiert.