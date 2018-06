Von Notz beklagt mangelnde Information des Innenausschusses

Seehofer entlässt Bamf-Präsidentin Cordt

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Präsidentin des Bundesamtes für Migration (Bamf), Jutta Cordt, entlassen. Seehofer habe der Leitungsspitze der Behörde bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitagabend mit. Über die Nachfolge werde in Kürze entschieden. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" über eine mögliche Ablösung der Behördenchefin berichtet. Cordt stand der Behörde seit Anfang 2017 vor.

Jutta Cordt © AFP

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, kritisierte, dass Seehofer den Innenausschuss des Bundestags nicht über den Rauswurf von Cordt informiert habe. "Wir sind irritiert darüber, dass wir das heute nicht in der Innenausschusssitzung erfahren haben", sagte von Notz der "Berliner Zeitung" (Samstagsausgabe). Dem Innenausschuss hatten am Freitag die früheren Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und Thomas de Maizière (CDU) Rede und Antwort gestanden.

Ausgangspunkt der Ausschussberatungen war die Affäre um die Bremer Bamf-Außenstelle, in der es zu zahlreichen fehlerhaften Asylbescheiden gekommen sein soll.