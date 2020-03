Innenminister gibt Entwarnung - Kontaktperson nicht mit Virus infiziert

Seehofer kehrt nach negativem Corona-Test nach Berlin zurück

Berlin (AFP) - Nach dem negativen Coronavirus-Test bei einer Kontaktperson von Bundesinnenminister Horst Seehofer kehrt der CSU-Politiker am Mittwoch nach Berlin zurück. "Alle Testergebnisse liegen vor. Seehofer ist morgen wieder in Berlin", erklärte sein Sprecher Steve Alter am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Seehofer war zu Wochenbeginn zu Hause in Ingolstadt geblieben, weil er vergangene Woche in Brüssel Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall hatte.

Bundesinnenminister Horst Seehofer © AFP

Zu der Begegnung war es bei einem Treffen der EU-Innenminister gekommen. Der 70-jährige Seehofer und die Kontaktperson hielten sich laut Alter im selben Raum auf. Der Minister kehrte am Montag nicht von seinem Wohnort Ingolstadt nach Berlin zurück, da er zunächst das Testergebnis der Kontaktperson abwarten wollte. Der Minister selbst war nach der Reise nach Brüssel negativ auf das Virus getestet worden.