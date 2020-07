Hauptstadt wollte bis zu 300 Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen

Seehofer lehnt Berliner Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete ab

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die geplante Aufnahme von bis zu 300 Flüchtlingen aus griechischen Lagern durch das Land Berlin abgelehnt. Die Bundeseinheitlichkeit würde bei Zustimmung zum Landesaufnahmeprogramm nicht gewahrt, hieß es in einem Schreiben Seehofers an Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). "Das macht uns im Senat alle sehr wütend", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er sprach von einem "politischen Skandal".

Horst Seehofer © AFP

Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über das Schreiben berichtet. Seehofer verwies darin auf die vereinbarte Kohärenz von Landesaufnahmeprogrammen mit Programmen des Bundes sowie die "Gewährleistung vergleichbarer operativer Standards". Es sei zu vermeiden, "dass für denselben Personenkreis die Aufnahme in Deutschland aufgrund zweier verschiedener Rechtsgrundlagen und mit zwei verschiedenen Rechtsfolgen erfolgt", schrieb Seehofer weiter.

Er berief sich in dem Brief auf die Bundesentscheidung vom März zur Aufnahme von 243 medizinisch behandlungsbedürftigen Kindern aus Griechenland im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion. Ebenfalls einreisen dürfen deren Kernfamilien, also Eltern und Geschwister. Der CSU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass Berlin im Rahmen dessen einen "großen Beitrag zur Besserung der Situation auf den griechischen Inseln leisten" könne.

Bislang plant Berlin offenbar keine rechtlichen Schritte gegen die Ablehnung seines Landesaufnahmeprogramms. "Das ändert nichts an der grundsätzlichen Aufnahmebereitschaft Berlins", sagte ein Sprecher Geisels der Nachrichtenagentur AFP über Seehofers Entscheidung. Zuvor hatte Geisel darauf hingewiesen, dass Seehofer seine Zustimmung nur in sehr engen rechtlichen Grenzen verweigern könne.

Die Aufnahme von Flüchtlingen durch Landesbehörden muss laut dem Aufenthaltsgesetz im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium geschehen. Zu den wiederholten Anfragen Geisels äußerte sich Seehofer nach Angaben der Innenverwaltung zuvor nie öffentlich oder schriftlich.

Der Berliner Senat hatte im Juni Geisels Plan gebilligt, der neben unbegleiteten Minderjährigen insbesondere auch Schwangere, Kranke, allein reisende Mütter und Väter mit ihren Kindern und Menschen ab 60 Jahren als Angehörige der Covid-19-Risikogruppe berücksichtigt.

Auch Thüringens Landesregierung hatte sich darauf verständigt, bis Ende 2022 bis zu 500 besonders schutzbedürftige Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Auch andere Bundesländer erklärten die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Menschen, außerdem zahlreiche Kommunen in Deutschland.