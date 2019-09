Seehofer stellt neue Jahreszahlen zur organisierten Kriminalität vor

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) legt am Dienstag eine Jahresbilanz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität vor. Gemeinsam mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, präsentiert der Minister in Berlin das so genannte "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2018". Nach Presseberichten ging die Zahl der erfassten Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahresbericht zurück - von rund 8300 auf knapp 6500.

Razzia vor Spielhalle in Leipzig © AFP

Zur organisierten Kriminalität zählen viele Bereiche - vom Menschen- oder Drogenhandel über Wirtschaftskriminalität bis hin zu Ladendiebstählen und Wohnungseinbrüchen, die planmäßig von Gruppen begangen werden. In dem vor einem Jahr vorgelegten Bericht zu 2017 waren 572 Ermittlungsverfahren erfasst, diese Zahl lag im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. In der Bundesregierung drängt vor allem die Union zu einem schärferen Vorgehen gegen organisierte Kriminalität - und hier insbesondere gegen die Aktivitäten krimineller Familienclans.