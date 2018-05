Seehofer und Bamf-Chefin Cordt sagen vor Bundestagsausschuss aus

Berlin (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Dienstag (15.00 Uhr) dem Bundestags-Innenausschuss in der Asylaffäre Rede und Antwort stehen. Neben dem Minister wird auch die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, zu den Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle ihrer Behörde Stellung nehmen.

Bamf-Zentrale in Nürnberg © AFP

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Inzwischen hat Seehofer angekündigt, die Angelegenheit werde "ohne Rücksicht auf Institutionen und Personen" aufgeklärt. Er will zudem bundesweit stichprobenartig Asylbescheide überprüfen lassen. Es gibt Überlegungen, wegen der Affäre einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einzurichten.