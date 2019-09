Seehofer und weitere EU-Minister suchen in Malta Lösung für Flüchtlingsaufnahme

Valletta (AFP) - In Malta sucht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag (9.00 Uhr) mit mehreren EU-Kollegen eine Lösung für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen. Zu dem Treffen eingeladen wurden von der maltesischen Regierung auch die Innenminister Italiens und Frankreichs sowie die finnische EU-Ratspräsidentschaft und EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. Die Teilnehmer hoffen auf einen festen Mechanismus zur Verteilung von Flüchtlingen, die über Libyen nach Italien und Malta kommen.

In den vergangenen Monaten mussten Schiffe mit Flüchtlingen tage- oder gar wochenlang auf die Einfahrt in einen europäischen Hafen warten. Denn Italien und Malta verweigerten das Anlegen, solange die Aufnahme der Flüchtlinge durch andere EU-Länder nicht geklärt war. Seehofer ist nun bereit, die Aufnahme von einem Viertel der geretteten Flüchtlinge zuzusagen. Frankreich könnte ein weiteres Viertel übernehmen. Seehofer hofft, dass sich bei einem EU-Innenministertreffen am 8. Oktober weiterer Staaten bereit erklären, sich zu beteiligen.