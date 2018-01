CSU-Chef: "Man kann nicht hinterher alles in Frage stellen"

Seehofer weist SPD-Forderungen nach Nachbesserungen zurück

München (AFP) - Nach dem Spott für den "Zwergenaufstand" in der SPD hat die CSU am Montag mildere Töne gegenüber dem Wunschkoalitionspartner angeschlagen. Platz für die von mehreren Sozialdemokraten geforderten Nachbesserungen am Sondierungsergebnis sieht CSU-Chef Horst Seehofer allerdings nicht, wie er am Rande einer Vorstandssitzung seiner Partei in München sagte. "Man kann jetzt nicht hinterher das alles wieder in Frage stellen", sagte Seehofer.

CSU-Chef Horst Seehofer © AFP

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte die SPD-Forderungen nach Nachbesserungen am Wochenende als "Zwergenaufstand" bezeichnet. Dobrindt wollte diese Äußerung am Montag nicht nochmals wiederholen, es habe sich aber nicht um einen "Übersetzungsfehler" gehandelt, sagte der Landesgruppenchef vor Journalisten. Wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, gab es im CSU-Vorstand keine Kritik an Dobrindt.

Seehofer sagte zu den SPD-Forderungen nach Nachbesserungen, es dürften nun nicht einseitig von den Sozialdemokraten Dinge aufgesattelt werden, die sie vorher nicht hätten durchsetzen können. Der CSU-Vorstand stimmte einstimmig für das Sondierungsergebnis.

Seehofer sagte, er betrachte die Diskussion in der SPD mit "Respekt". Dabei äußerte er Verständnis, dass SPD-Chef Martin Schulz in einer schwierigen Situation sei. "Ich wünsche dem Parteivorsitzenden der SPD, dass er letzten Endes die Zustimmung bekommt", sagte Seehofer.

Zugeständnisse lehnte der CSU-Chef aber ab. Die Ergebnisse seien durch "harte, aber faire Verhandlungen" entstanden. "Die Sondierungsergebnisse sind und bleiben die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen." Die CSU wolle die große Koalition.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist nach eigenen Worten allerdings "genervt" von der SPD-Debatte. Die Sozialdemokraten müssten "Stehvermögen und Steherqualitäten" zeigen, dass sie die Beschlüsse auf ihrem Parteitag auch ins Ziel bringen, sagte Scheuer vor Journalisten.

Scheuer zeigte sich gleichzeitig verwundert über die Debatte bei den Sozialdemokraten. "Die SPD muss wissen, was sie jetzt für Botschaften setzt", sagte der CSU-Generalsekretär. "Sie setzt jetzt die Botschaft, wir sind nicht zufrieden." Er empfehle der SPD, stattdessen nun auch die Punkte zu debattieren, die sie in den Verhandlungen durchgesetzt habe.

Der Parteivorstand der Christsozialen beriet in München über das Sondierungsergebnis. Scheuer wurde von dem Gremium erneut zum CSU-Generalsekretär berufen, auch sein Stellvertreter Markus Blume wurde bestätigt.

Derweil begann im fränkischen Kloster Banz mit der Sitzung des Fraktionsvorstands die Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion. Fraktionschef Thomas Kreuzer sagte vor Journalisten, die CSU wolle in Banz die Weichen für eine erfolgreiche Landtagswahl mit dem dann neuen Ministerpräsidenten Markus Söder stellen. Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms sollten etwa Antworten zu sozialen Fragen wie dem Thema Pflege sein.