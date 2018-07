Linke und Grüne lehnen Überlegungen der großen Koalition ab

Seehofer will Zuständigkeit des Bundes für Gefährder-Abschiebungen prüfen

Berlin (AFP) - Nach der umstrittenen Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. nach Tunesien will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine stärkere Zuständigkeit des Bundes in solchen Fällen prüfen. "Wir werden das mit den Bundesländern besprechen, ob der Bund für Gefährder in der Abschiebung zuständig sein kann", sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Bis dahin müsse die Zuständigkeit aber bei den Ländern liegen.

Horst Seehofer © AFP

Seehofer verwies auf die Beobachtung von Gefährdern und die Sicherheitsprävention. In den Bereichen habe der Bund nicht die Kapazitäten, dies für 16 Bundesländer zu übernehmen. Anders sieht der Minister dies bei der Abschiebung der Gefährder. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war am Freitag nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl ein Gericht dies am Vorabend untersagt hatte.

Mit der Ausländerbehörde in Bochum, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), der Bundespolizei, dem Gericht in Gelsenkirchen und weiteren Behörden hätten "viele Stellen an zu vielen Orten" mit dem Fall zu tun gehabt, bemängelte der CDU-Innenexperte Armin Schuster in den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Mittwochsausgabe) und schlussfolgerte: "Die Gefährder-Abschiebung sollte Bundesangelegenheit werden."

Dies befürwortete auch der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka. Seehofer müsse die Zuständigkeit für "die etwa hundert ausreisepflichtigen Gefährder nach Rücksprache mit den Bundesländern" an sich ziehen, sagte Lischka der "Welt" (Mittwochsausgabe). "Dann hätten wir klare Verhältnisse und Verantwortlichkeiten." Der Bund habe "sicherlich mehr Gewicht als einzelne Bundesländer, wenn es um zügige Absprachen mit den betroffenen Herkunftsländern geht, in die Gefährder abgeschoben werden sollen".

Skeptisch zu den Forderungen nach einer Zuständigkeit des Bundes für die Abschiebung von Gefährdern äußerten sich die Grünen. "Für die Länderzuständigkeit spricht, dass Abschiebungshindernisse in einem sachgerechten Verfahren geprüft werden können", sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic der "Welt".

Auch die Linke lehnte die Überlegungen ab. "Zwar ist auch Länderebene nicht garantiert, dass die Rechte von Ausreisepflichtigen und Flüchtlingen stets gewahrt werden", erklärte die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke. "Aber die Zentralisierung der Abschiebepolitik ist die beste Garantie für noch mehr Fehler, wenn nicht gar Willkür."