Parteichef: Uns fehlt Großstadtkompetenz und ein Profil beim Klimaschutz

Seehofer will sich der CSU-Basis auf einem Parteitag stellen

Berlin (AFP) - CSU-Chef Horst Seehofer hat angeboten, sich nach dem schlechten Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern einem Parteitag zu stellen. Nach der Regierungsbildung in München sei er im Zuge der Wahlanalyse "durchaus" dazu bereit, auch über personelle Konsequenzen zu reden, sagte der parteiintern in die Kritik geratene Vorsitzende am Dienstag in Berlin. Das könne auf einem Parteitag passieren. Er bekannte sich zugleich zur Fortsetzung der großen Koalition.

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer © AFP

Ein Parteitag sei geeignet für die Wahlanalyse, "weil die Basis da am besten versammelt ist". Entschieden sei dies aber noch nicht. Der Parteitag könne zwischen Mitte November und Mitte Dezember stattfinden. Es kämen aber auch ein kleiner Parteitag oder Regionalkonferenzen zur Aufarbeitung des Wahlergebnisses infrage.

Die CSU hatte bei der Landtagswahl nur 37,2 Prozent erzielt, gut zehn Prozentpunkte weniger als 2013. Die Analyse des Ergebnisses solle zwischen Mitte November und der ersten oder zweiten Dezemberwoche stattfinden, sagte Seehofer. Die Partei müsse sich auch Gedanken über ihre programmatische Ausrichtung machen.

Seehofer machte deutlich, dass er eine personelle Erneuerung für kein Allheilmittel hält. Wenn jemand ausgewechselt werde, ändere sich dadurch noch nichts, sagte der CSU-Chef und Bundesinnenminister. Er wies darauf hin, dass er bereits dreimal angeboten habe, den CSU-Vorsitz abzugeben. Einmal bei den nächtlichen Beratungen des CSU-Vorstandes zum Koalitionsstreit über Zurückweisungen an der Grenze im Sommer diesen Jahres und zweimal "individuell" gegenüber einem möglichen Nachfolger: einmal kurz nach der Bundestagswahl, ein weiteres Mal vor dem Nürnberger CSU-Parteitag im Dezember 2017.

Nach den Worten des Parteivorsitzenden befindet sich die CSU derzeit in einer "Sandwich-Situation" zwischen den Grünen auf der einen und der AfD und den Freien Wählern auf der anderen Seite. In beide Richtungen seien der CSU Wähler verloren gegangen, stärker jedoch nach rechts.

Es sei jetzt schon klar, dass die CSU ihre "Großstadtkompetenz" aufbauen oder stärken müsse, sagte Seehofer. "Das ist ein Problembereich für uns." Zudem müsse die CSU "ein sehr starkes Profil" entwickeln in dem Themenbereich Umwelt, Naturschutz und Klima. "Da sind wir nicht gut als CSU."

Mit Blick auf die große Koalition in Berlin sagte der Bundesinnenminister, die CSU werde alles für deren Fortbestand tun. Er habe keinerlei Neigungen zur Bildung einer Minderheitsregierung oder zu Neuwahlen.

Seehofer räumte zugleich ein, dass über Stilfragen in der Politik diskutiert werden könne. "Man kann richtige Positionen auch milder formulieren", sagte der CSU-Chef. Seehofer war vor allem wegen seiner Wortwahl in der Auseinandersetzung um Zurückweisungen an der Grenze im Sommer kritisiert worden.