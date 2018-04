Seehofer zu Antrittsbesuch in Paris

Paris (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch in Paris erwartet (14.00 Uhr, Pk. 15.30 Uhr). Bei dem Treffen mit dem französischen Innenminister Gérard Collomb dürfte es um die europäische Flüchtlingspolitik und den Grenzschutz gehen.

Seehofer zu Antrittsbesuch in Paris © AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirbt dafür, die EU-Asylbehörde und die europäische Grenzpolizei zu stärken. Seine Regierung will bis zum Sommer ein neues Asylgesetz umsetzen, das eine restriktivere Abschiebepolitik ermöglicht. Auch die Bundesregierung spricht sich für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen aus. Seehofer will Asylverfahren zudem in sogenannten Ankerzentren bündeln und damit beschleunigen.