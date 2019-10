Bundesinnenminister will Wiederholung von Krise 2015 verhindern

Seehofer zu Gesprächen über Flüchtlingspolitik in Ankara eingetroffen

Ankara (AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist zu Gesprächen über die Flüchtlingspolitik in der Türkei eingetroffen. In der Hauptstadt Ankara wollte er am Donnerstagabend zunächst seinen türkischen Kollegen Süleyman Soylu treffen. Seehofer wurde begleitet vom EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Der französische Innenminister Christophe Castaner, der ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen wollte, blieb wegen eines tödlichen Angriffs im Pariser Polizeipräsidium in Frankreich.

Seehofer hatte vor seiner Abreise gesagt, "die Entwicklung der Migration in der Ägäis verdient unsere erhöhte Aufmerksamkeit". Eine Flüchtlingskrise wie im Jahr 2015 dürfe "sich nicht wiederholen", schrieb der CSU-Politiker, der in der Flüchtlingspolitik seit Jahren eine harte Linie vertritt, im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Zuletzt hatte er sich jedoch für eine europäische Vereinbarung zur freiwilligen Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus Italien eingesetzt.

Seehofer betonte, mit dem EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei sei es im März 2016 gelungen, "die Migration aus der Türkei in die EU zu steuern". Wegen der hohen Flüchtlingszahlen stünden die Türkei und Griechenland "seit Jahren vor einer gewaltigen Aufgabe". Bei den Gesprächen in Ankara und in Athen wolle er sehen, "wo unsere Unterstützung möglich ist, um unsere gute Zusammenarbeit weiter zu verbessern", erklärte Seehofer.

Nach dem Gespräch mit Soylu ist am Abend eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Freitagmorgen will sich Seehofer mit Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. Anschließend reist die Delegation weiter nach Athen. Der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei hatte zu einem starken Rückgang der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Ägäis-Inseln geführt, doch wurde zuletzt ein deutlicher Anstieg registriert. In Europa wird dies mit Sorge verfolgt.