Kontrollen an deutschen Grenzen sollen um 24.00 Uhr enden

Seehofer zum Ende der Grenzkontrollen: "Wir können wieder mehr Freiheit wagen"

Berlin (AFP) - Nach rund drei Monaten enden in der Nacht zu Montag die coronabedingten Kontrollen an den deutschen Grenzen. "Ich bin froh, dass wir bei aller Vorsicht jetzt wieder mehr Freiheit wagen können", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der "Bild am Sonntag". Seit dem Beginn der Kontrollen am 16. März bis zum 11. Juni hätten Polizisten an den Grenzen 196.000 Zurückweisungen ausgesprochen. Rund 6000 Beamte seien täglich im Einsatz gewesen.

Kontrolle an Grenze zu Österreich © AFP

Für die Bundespolizei sei es einer ihrer "schwierigsten Einsätze" gewesen, sagte der Innenminister. Er dankte dabei den Einsatzkräften für "ihr umsichtiges Handeln". Die Menschen in Europa hätten zudem gezeigt, dass sie mit Geduld und Zuversicht zusammenstehen, wenn es darauf ankomme.

Die Grenzkontrollen sollen in der Nacht zu Montag um 24.00 Uhr enden. Eine entsprechende Anweisung hatte Seehofer der Bundespolizei erteilt. Wegen der Pandemie hatte Deutschland Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt, die in den vergangenen Wochen schon zurückgefahren worden waren.