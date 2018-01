Lage in der Hauptstadt offenbar ruhiger als in anderen Städten

Seit Samstag rund 450 Menschen in Teheran festgenommen

Teheran (AFP) - Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran sind in der Hauptstadt Teheran in den vergangenen drei Tagen nach Angaben der Behörden rund 450 Menschen festgenommen worden. 200 Menschen seien am Samstag festgenommen worden, 150 am Sonntag und rund hundert am Montag, sagte Ali-Asghar Naserbacht, ein Vertreter des Gouverneurbüros von Teheran, am Dienstag der Nachrichtenagentur Ilna, die den reformorientierten Kräften nahe steht.

Polizisten und Studenten standen sich am Samstag in Teheran gegenüber © AFP

In den vergangenen drei Tagen versuchten in der Hauptstadt nur mehrere hundert Menschen zu demonstrieren. In zahlreichen anderen Städten des Landes kam es seit Beginn der Proteste am Donnerstag zu gewaltsamen Zusammenstößen. Bislang wurden insgesamt 21 Menschen getötet, darunter 16 Demonstranten.

Die Situation in Teheran sei ruhiger als in den vorangegangenen Tagen, sagte Naserbacht. "Schon gestern war es ruhiger als zuvor." Bislang seien die Revolutionsgarden nicht beauftragt worden, in der Hauptstadt einzuschreiten. In Teheran sei nur die Polizei im Einsatz.

Esmail Kousari, ein stellvertretender Kommandeur der für Teheran zuständigen Revolutionsgarden, sagte im Staatsfernsehen, diese würden "nicht zulassen, dass sich die Unsicherheit in Teheran in irgendeiner Weise fortsetzt". Wenn dies der Fall sei, "werden die Verantwortlichen Entscheidungen treffen, um das zu beenden".

Die Proteste hatten am Donnerstag in der zweitgrößten iranischen Stadt Maschhad begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgebreitet. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen. Inzwischen zielt die Kritik gegen die Führung des islamischen Staates.